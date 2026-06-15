Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrt am Abend endet in der JVA

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 15.06.2026 um 00:05 Uhr konnte ein 22-Jähriger mit einem Fahrrad in der Martin-Luther-Straße in 67433 Neustadt/W. festgestellt werden. Der Radfahrer schwankte hierbei stark und fuhr Schlangenlinien, weshalb er einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Der Grund für die Fahrweise des Mannes war schnell gefunden, da dieser unter dem Einfluss von Amfetamin, Metamfetamin und THC stand. Daher wurde diesem im Anschluss eine Blutprobe entnommen und dessen Rad an einen Bekannten übergeben. Während den Maßnahmen wurde zudem bekannt, dass gegen den jungen Fahrer ein Haftbefehl vorlag. Da dieser die offene Geldstrafe nicht begleichen konnte, wurde er im Anschluss in die JVA verbracht. Nun kommen auf den 22-Jährigen mehrere Verfahren zu. Zudem wird di Fahrerlaubnisbehörde informiert.

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