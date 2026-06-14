Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Körperverletzung

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Hettenleidelheim (ots)

In der Nacht von Samstag 13.06.2026 auf Sonntag 14.06.2026 kam es auf einer Veranstaltung in Hettenleidelheim zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Personen. Gegen 01:00 Uhr gerieten aus bislang ungeklärten Gründen vier Personen derart in Konflikt, dass sich aus dem Streit eine handfeste Schlägerei entwickelte. Zumindest eine Person trug hierbei eine leicht blutende Wunde im Gesicht davon, welche medizinisch vor Ort erstversorgt werden musste.

Im weiteren Verlauf der Nacht kam es gegen 03:00 Uhr unweit der Veranstaltung noch zu einem Angriff einer ca. 5-10-köpfigen Personengruppe auf zwei Personen, wobei auch Pfefferspray versprüht worden wäre. Außerdem wäre eine Person ins Gesicht geschlagen worden.

Ob, und wenn ja, wie die beiden Situationen zusammenhängen ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den beiden Taten und den beteiligten Personen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Grünstadt Polizei unter der Telefonnummer 06359 - 9312 0 oder per E-Mail an pigruenstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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