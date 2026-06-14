Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Unfallflucht
Neustadt/Weinstraße (ots)
Am Morgen des 13.06.2026, im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Ein-/ oder Ausparken, einen schwarzen PKW der Marke Skoda mit KA-Kennzeichen, welcher auf einem Parkplatz in der Adolf-Kolping-Straße geparkt war. Der Verursacher entfernte sich ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen.
Zeugen, die Hinweise zum Unfall bzw. zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Neustadt/W. unter Tel.: 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.
Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden.
Rückfragen bitte an:
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Polizeiinspektion Neustadt/W.
Nico Freitag
Telefon: 06321 854-0
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt
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