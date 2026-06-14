Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Freitag, den 12.06.2026, im Zeitraum zwischen 10:45 Uhr und 11:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Vorbeifahren, einen weißen Transporter der Marke Mercedes mit FEU-Kennzeichen. Der Transporter war im Römerweg am Fahrbahnrand geparkt. Am geparkten Fahrzeug entstand ein Sachschaden auf der Fahrerseite. Der Verursacher entfernte sich ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall bzw. zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Neustadt/W. unter Tel.: 06321 854-0 oder per Mail pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden.

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