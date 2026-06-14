Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Alkoholisiert auf dem E-Scooter

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 14.06.2026 um 03:20 Uhr wurde ein 48-Jähriger mit seinem E-Scooter in der Landauer Straße in 67434 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Von dem Fahrer ausgehend konnte starker Atemalkoholgeruch, sowie ein unsicherer Gang und eine verwaschene Aussprache wahrgenommen werden. Ein anschließender Atemalkoholtest erbrachte letztlich einen Wert von 2,22 Promille. Daher wurde dem Mann im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Dessen E-Scooter wurde mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt, da er diesen bereits im April diesen Jahres unter Betäubungsmitteleinfluss führte. Im Besitz eines Führerscheines ist der E-Scooter-Fahrer nicht. Nun kommt auf den 48-Jährigen erneut ein Strafverfahren zu. Des Weiteren wird die Fahrerlaubnis informiert.

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