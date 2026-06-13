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POL-PDNW: Trickdiebstahl

POL-PDNW: Trickdiebstahl
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Grünstadt (ots)

Am Freitag, dem 12.06.2026 kam es bei einem Einzelhändler zu einem Trickdiebstahl. Gegen 13 Uhr erschienen zwei junge Frauen in dem Ladengeschäft. Eine der Frauen wollte mit einem 200 Euro-Schein einen niedrigpreisigen Artikel bezahlen. Währenddessen lenkte die zweite Frau den anderen anwesenden Mitarbeiter ab. Auf diese Weise gelang es der vermeintlichen Kundin, den 200 Euro-Schein unbemerkt wieder einzustecken und von der kassierenden Mitarbeiterin das Rückgeld entgegenzunehmen. Im Anschluss verließen die beiden Frauen den Laden, wobei noch eine Sonnenbrille entwendet wurde. Der entstandene Schaden beträgt etwa 220 Euro.

Die Mitarbeiter beschrieben die jungen Frauen als jeweils etwa 20 Jahre alt. Eine sei dunkel gekleidet gewesen, die andere Frau habe Jeans-Kleidung getragen und eine schwarze Umhängetasche mitgeführt. Wer hat entsprechende Personen im Bereich der Grünstadter Kernstadt beobachtet und kann Hinweise zur Identität der Frauen geben? Hinweise nimmt die Polizei Grünstadt unter der Telefonnummer 06359 - 9312 0 oder auch per E-Mail an pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

PHK Mirschberger

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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