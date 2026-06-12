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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Cannabiseinfluss am Abend

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 12.06.2026 um 19:40 Uhr konnte ein 29-Jähriger mit einem Mercedes in der Spitalbachstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Während den Kontrollmaßnahmen konnte festgestellt werden, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis steht. Daher wurde diesem im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel einem Bekannten übergeben. Nun erwartet den Mann ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Zudem wird die Fahrerlaubnisbehörde in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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