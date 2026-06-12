Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Radfahrer unter Drogen- und Medikamenteneinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 12.06.2026 um 18:45 Uhr wurde ein 38-Jähriger mit einem Fahrrad fahrend in der Landauer Straße in 67434 Neustadt/W. festgestellt. Der Fahrer schwankte hierbei stark und fuhr Schlangenlinien, weshalb er einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Hierbei wurde bekannt, dass der Mann unter dem Einfluss von Amphetamin und Cannabis steht und Ritalin eingenommen hat. Daher wurde dem 38-Jährige eine Blutprobe entnommen und das Fahrrad einer Bekannten übergeben. Nun muss sich der Radfahrer in mehreren Strafverfahren verantworten. Des Weiteren wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

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