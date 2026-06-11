Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einziehung des E-Scooters nach Trunkenheitsfahrt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 11.06.2026 18:10 Uhr konnte in der Talstraße in 67434 Neustadt/W. ein 32-Jähriger mit seinem E-Scooter einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei wurde bekannt, dass dieser unter dem Einfluss von Cannabis steht. Ein entsprechender Vortest reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC. Da der Mann bereits im April diesen Jahres mit dem E-Scooter unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss in Erscheinung trat, wurde dieser mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt. Dem 32-jährigen Fahrer wurde abschließend eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ferner wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell