PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einziehung des E-Scooters nach Trunkenheitsfahrt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 11.06.2026 18:10 Uhr konnte in der Talstraße in 67434 Neustadt/W. ein 32-Jähriger mit seinem E-Scooter einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei wurde bekannt, dass dieser unter dem Einfluss von Cannabis steht. Ein entsprechender Vortest reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC. Da der Mann bereits im April diesen Jahres mit dem E-Scooter unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss in Erscheinung trat, wurde dieser mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt. Dem 32-jährigen Fahrer wurde abschließend eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ferner wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 11.06.2026 – 21:15

    POL-PDNW: Mit gestohlenem E-Scooter und berauscht unterwegs...

    Neustadt/Weinstraße (ots) - ... war am 11.06.2026 um 18:10 Uhr eine 37-Jährige in der Talstraße in 67434 Neustadt/W., als sie einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Während der Maßnahmen konnte festgestellt werden, dass die Dame unter dem Einfluss von Amfetamin und Cannabis steht. Zudem wurde bekannt, dass der mitgeführte E-Scooter bereits im Mai letzten ...

    mehr
  • 11.06.2026 – 17:26

    POL-PDNW: Kreis Bad Dürkheim - Vorsicht vor Betrügern: Aktuelle Warnmeldung

    Bad Dürkheim (ots) - Aktuell kommt es im Kreis Bad Dürkheim vermehrt zu betrügerischen Anrufen, bei denen unbekannte Personen z.B. Notlagen von angeblichen Angehörigen vortäuschen (sogenannte Schockanrufe), falsche Gewinnversprechen abgeben oder sich fälschlicherweise als Amtsträger wie Staatsanwälte oder Polizeibeamte ausgeben. Mit geschickter ...

    mehr
  • 11.06.2026 – 15:36

    POL-PDNW: Vorsicht vor Betrügern - Aktuelle Warnmeldung

    Haßloch (ots) - Aktuell kommt es im Bereich Haßloch und der Verbandsgemeinde Deidesheim vermehrt zu betrügerischen Anrufen, bei denen unbekannte Personen z.B. Notlagen von angeblichen Angehörigen vortäuschen (sogenannte Schockanrufe), falsche Gewinnversprechen abgeben oder sich fälschlicherweise als Amtsträger wie Staatsanwälte oder Polizeibeamte ausgeben. Mit geschickter Gesprächsführung verunsichern und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren