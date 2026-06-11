Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mit gestohlenem E-Scooter und berauscht unterwegs...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... war am 11.06.2026 um 18:10 Uhr eine 37-Jährige in der Talstraße in 67434 Neustadt/W., als sie einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Während der Maßnahmen konnte festgestellt werden, dass die Dame unter dem Einfluss von Amfetamin und Cannabis steht. Zudem wurde bekannt, dass der mitgeführte E-Scooter bereits im Mai letzten Jahres in 67433 Neustadt/W. gestohlen wurde. Daher wurde der Frau eine Blutprobe entnommen und der E-Scooter sichergestellt. Nun kommt auf diese mehrere Verfahren zu. Des Weiteren wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

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