Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt - PKW-Fahrer und Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Bereits am 01.06.2026, gegen 18.30 Uhr, kam es in der Festplatzstraße in Neustadt im Begegnungsverkehr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 44-jährigen Pedelec-Fahrer und einem PKW. Beim Versuch dem entgegenkommenden PKW auszuweichen, stürzte der Pedelec-Fahrer zu Boden. Der Arm des Pedelec-Fahrers wurde von dem PKW überfahren und hierbei verletzt. Nach einer kurzen Kommunikation mit dem Pedelec-Fahrer entfernten sich der bislang unbekannte PKW-Fahrer sowie zwei unbekannte Zeugen (Pärchen mit Kinderwagen) von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei Neustadt bittet die Zeugen als auch den PKW-Fahrer sich bei er Polizei Neustadt zu melden.

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