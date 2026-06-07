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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt - PKW-Fahrer und Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Bereits am 01.06.2026, gegen 18.30 Uhr, kam es in der Festplatzstraße in Neustadt im Begegnungsverkehr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 44-jährigen Pedelec-Fahrer und einem PKW. Beim Versuch dem entgegenkommenden PKW auszuweichen, stürzte der Pedelec-Fahrer zu Boden. Der Arm des Pedelec-Fahrers wurde von dem PKW überfahren und hierbei verletzt. Nach einer kurzen Kommunikation mit dem Pedelec-Fahrer entfernten sich der bislang unbekannte PKW-Fahrer sowie zwei unbekannte Zeugen (Pärchen mit Kinderwagen) von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei Neustadt bittet die Zeugen als auch den PKW-Fahrer sich bei er Polizei Neustadt zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/W.

SB: D. Taser, PHK

Telefon: 06321 854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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