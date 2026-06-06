Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Dieseldiebstahl
Bad Dürkheim (ots)
Am 04.06.2026 wurden ca. 550 Liter Dieselkraftstoff aus zwei Gabelstapler in der Bruchstraße in Bad Dürkheim entwendet. Dabei wurde u.a. ein Tankdeckel eines Gabelstaplers gewaltsam geöffnet und dadurch beschädigt. Der Tatzeitraum liegt nach bisherigem Ermittlungsstand zwischen 04:00 Uhr und 08:45 Uhr. Bei den Tätern dürfte es sich um zwei männliche Personen gehandelt haben. Durch den Diebstahl des Kraftstoffs, sowie Beschädigung am Tankdeckel dürfte zum jetzigen Zeitpunkt ein Sachschaden von ca. 1500 EUR entstanden sein. Hinweise auf die Täter bzw. das mögliche Fluchtfahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.
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