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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Dieseldiebstahl

Bad Dürkheim (ots)

Am 04.06.2026 wurden ca. 550 Liter Dieselkraftstoff aus zwei Gabelstapler in der Bruchstraße in Bad Dürkheim entwendet. Dabei wurde u.a. ein Tankdeckel eines Gabelstaplers gewaltsam geöffnet und dadurch beschädigt. Der Tatzeitraum liegt nach bisherigem Ermittlungsstand zwischen 04:00 Uhr und 08:45 Uhr. Bei den Tätern dürfte es sich um zwei männliche Personen gehandelt haben. Durch den Diebstahl des Kraftstoffs, sowie Beschädigung am Tankdeckel dürfte zum jetzigen Zeitpunkt ein Sachschaden von ca. 1500 EUR entstanden sein. Hinweise auf die Täter bzw. das mögliche Fluchtfahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstr. Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon 06322 963-0
Telefax 06131/4868-8185
pibadduerkheim@polizei.rlp.de

SB: T. Keßler, Polizeioberkommissar

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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