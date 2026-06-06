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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ohne Führerschein und Versicherungsschutz unterwegs...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... war am 06.06.2026 um 00:15 Uhr eine 18-Jährige mit einem E-Bike in der Spitalbachstraße unterwegs, als sie einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Während der Kontrolle wurde bekannt, dass das E-Bike ohne Tretunterstützung eine Geschwindigkeit von bis zu 35 km/h erreichen kann. Den erforderlichen Führerschein, sowie einen Versicherungsschutz konnte die junge Dame nicht vorweisen, weshalb sie das E-Bike nach Hause schieben musste und sich nun in einem Strafverfahren verantworten muss.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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