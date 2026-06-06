Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Zwei E-Scooter-Fahrer unter THC-Einfluss
Neustadt/Weinstraße (ots)
Am 05.06.2026 um kurz vor Mitternacht konnten zwei männliche E-Scooter-Fahrer in der Konrad-Adenauer-Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei wurde bekannt, dass beide Personen unter dem Einfluss von Cannabis stehen, weshalb die E-Scooter sichergestellt und jeweils eine Blutprobe entnommen wurde. Nun kommen auf die Herren Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Zudem wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.
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