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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zwei E-Scooter-Fahrer unter THC-Einfluss

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 05.06.2026 um kurz vor Mitternacht konnten zwei männliche E-Scooter-Fahrer in der Konrad-Adenauer-Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei wurde bekannt, dass beide Personen unter dem Einfluss von Cannabis stehen, weshalb die E-Scooter sichergestellt und jeweils eine Blutprobe entnommen wurde. Nun kommen auf die Herren Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Zudem wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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