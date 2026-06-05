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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Berauschter E-Scooter-Fahrer

Bad Dürkheim (ots)

Im Rahmen der vom 01.- 07. Juni stattfindenden Kontrollwoche "2 Wheelers" wurde der 36-jährige Fahrer eines Elektrorollers im Bereich des Bahnhofs einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffallerscheinungen bei dem Fahrer fest. Ein anschließender Test verlief schließlich positiv auf THC. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde auf der Dienststelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Das Elektrokleinstfahrzeug wurde bis auf weiteres sichergestellt und gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die Polizei Bad Dürkheim wird im Rahmen dieser Kontrollwoche weiterhin vermehrt Kontrollen mit dem Schwerpunkt "Zweiradfahrende" wie Fahrräder, Pedelecs und Elektrokleinstfahrzeuge durchführen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322-9630
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
Dillinger, Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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