POL-PDNW: Sachbeschädigung am Marktplatz

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 04.06.2026 um 23:21 Uhr konnte ein VW-Fahrer in der Maximilianstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Während den Kontrollmaßnahmen konnte festgestellt werden, dass der Mann unter dem Einfluss von Cannabis steht. Ein entsprechender Vortest verlief positiv auf THC, weshalb im weiteren Verlauf diesem eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel einem Bekannten übergeben wurde. Nun kommt auf den Fahrer ...

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