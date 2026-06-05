Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Sachbeschädigung am Marktplatz
Neustadt/Weinstraße (ots)
In den frühen Morgenstunden des Donnerstags (04.06.2026) wurden durch unbekannte Täter Tische und Stühle, welche sich an verschiedenen Gastronomiebetrieben im Bereich des Marktplatzes in Neustadt an der Weinstraße befinden, beschädigt. Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Hinweise auf den oder die Täter werden an die Polizei in Neustadt an der Weinstraße unter der Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de erbeten.
Rückfragen bitte an:
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Marion Scharwatz, PHK'in
Telefon: 06321/854-0
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