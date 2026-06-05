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POL-PDNW: Autofahrerin THC positiv

POL-PDNW: Autofahrerin THC positiv
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Grünstadt (ots)

Geldbuße, Fahrverbot und Punkteeintrag im Fahreignungsregister sieht der Tatbestandskatalog für das Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss vor. Dies kommt möglicherweise auf eine 21 Jahre alte Frau zu, die gestern gegen 19:10 Uhr von der Polizei kontrolliert wurde. Sie zeigte Auffallerscheinungen, die mit vorangegangenem Drogenkonsum in Verbindung stehen können. Ein Schnelltest reagierte positiv auf THC. Das Untersuchungsergebnis der dann entnommenen Blutprobe wird zeigen, in welcher Konzentration der Cannabiswirkstoff nachweisbar ist. Für das weitere Verfahren ist dieser Wert entscheidend.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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