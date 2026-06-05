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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Berauscht in der Nacht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 05.06.2026 um 03:10 Uhr wurde ein 28-Jähriger mit einem BMW in der Mußbacher Landstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrer konnten während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ein entsprechender Vortest reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppe THC. Daher wurde der Fahrzeugschlüssel einer Angehörigen übergeben und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Nun muss dieser sich in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Außerdem wird die Fahrerlaubnisbehörde in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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