PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Nacht vom 02.06.2026 auf den 03.06.2026 kam es in der Straße Am Stentenwehr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte einen geparkten, schwarzen Pkw der Marke Volvo mit NW-Kennzeichen im Vorbeifahren und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 150EUR.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/W.
Sebastian Katzenberger

Telefon: 06321 854-0
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 04.06.2026 – 07:44

    POL-PDNW: Sachbeschädigung an Pkw

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 01.06.2026 und dem 02.06.2026 zerkratzen Unbekannte einen schwarzen Pkw der Marke Volvo mit NW-Kennzeichen auf dem Parkplatz Festwiese. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000EUR. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Neustadt/W. Sebastian Katzenberger Telefon: 06321 854-0 ...

    mehr
  • 04.06.2026 – 07:03

    POL-PDNW: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

    Bad Dürkheim (ots) - Am Mittwoch, 03.06.2026 gegen 19:20 Uhr stieß eine 56-jährige Pkw-Fahrerin beim Ausparken in der Salinenstraße in Bad Dürkheim gegen einen weiteren geparkten Pkw. Anschließend entfernte sich die Dame unerlaubt von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Unfallverursacherin nachzukommen. Der Vorfall wurde jedoch von einem Unfallzeugen beobachtet, welcher die Polizei Bad Dürkheim ...

    mehr
  • 04.06.2026 – 06:45

    POL-PDNW: Trunkenheit im Verkehr

    Bad Dürkheim (ots) - Am Mittwoch, 03.06.2026 kurz vor Mitternacht wurde der 45-jährige Fahrer eines BMW durch Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim auf der B37 einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnten die Beamten Atemalkoholgeruch bei dem Mann feststellen. Ein Vortest ergab einen Wert von knapp 0,8 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Fahrzeugschlüssel vorläufig sichergestellt. Es wurde ein entsprechendes ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren