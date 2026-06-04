Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Nacht vom 02.06.2026 auf den 03.06.2026 kam es in der Straße Am Stentenwehr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte einen geparkten, schwarzen Pkw der Marke Volvo mit NW-Kennzeichen im Vorbeifahren und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 150EUR.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

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