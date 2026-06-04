Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Sachbeschädigung an Pkw
Neustadt/Weinstraße (ots)
Im Zeitraum zwischen dem 01.06.2026 und dem 02.06.2026 zerkratzen Unbekannte einen schwarzen Pkw der Marke Volvo mit NW-Kennzeichen auf dem Parkplatz Festwiese. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000EUR.
Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Neustadt/W.
Sebastian Katzenberger
Telefon: 06321 854-0
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell