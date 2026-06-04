Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sachbeschädigung an Pkw

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 01.06.2026 und dem 02.06.2026 zerkratzen Unbekannte einen schwarzen Pkw der Marke Volvo mit NW-Kennzeichen auf dem Parkplatz Festwiese. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000EUR.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

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