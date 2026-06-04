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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Dürkheim (ots)

Am Mittwoch, 03.06.2026 gegen 19:20 Uhr stieß eine 56-jährige Pkw-Fahrerin beim Ausparken in der Salinenstraße in Bad Dürkheim gegen einen weiteren geparkten Pkw. Anschließend entfernte sich die Dame unerlaubt von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Unfallverursacherin nachzukommen. Der Vorfall wurde jedoch von einem Unfallzeugen beobachtet, welcher die Polizei Bad Dürkheim verständigte. So konnte die nunmehr Beschuldigte schließlich ermittelt und mit dem Vorwurf der Unfallflucht konfrontiert werden. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 1800EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322-9630
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
Dillinger, Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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