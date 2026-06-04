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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheit im Verkehr

Bad Dürkheim (ots)

Am Mittwoch, 03.06.2026 kurz vor Mitternacht wurde der 45-jährige Fahrer eines BMW durch Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim auf der B37 einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnten die Beamten Atemalkoholgeruch bei dem Mann feststellen. Ein Vortest ergab einen Wert von knapp 0,8 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Fahrzeugschlüssel vorläufig sichergestellt. Es wurde ein entsprechendes Bußgeldverfahren eingeleitet, was ein Bußgeld in Höhe von 500EUR, einen Monat Fahrverbot sowie 2 Punkte im Fahreignungsregister mit sich zieht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322-9630
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
Dillinger, Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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