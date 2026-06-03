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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrt unter Cannabiseinfluss endet mit Verlust des PKW

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 03.06.2026 um 13:14 Uhr wurde ein Fahrer eines Fords in der Landauer Straße in 67434 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass dieser unter dem Einfluss von Cannabis steht. Daher wurde diesem eine Blutprobe entnommen. Da der Mann bereits im letzten Jahr mit seinem Ford wegen einer gleichgelagerten Fahrt unter THC-Einfluss in Erscheinung trat, wurde dessen Fahrzeug mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt. Nun kommt auf den Fahrer erneut ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Zudem wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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