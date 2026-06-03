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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Steinewerfer in der Spitalbachstraße

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Dienstag (02.06.2026) wurde gegen 16.30 Uhr eine Polizeistreife, welche sich zu diesem Zeitpunkt gerade in der Spitalbachstraße befand, durch Verkehrsteilnehmer angehalten. Grund war, dass Personen, welche sich auf der Bahnüberführung befanden, Steine auf Pkw warfen. Die drei Tatverdächtigen im Alter zwischen 12 und 14 Jahren konnten in unmittelbarer Nähe angetroffen werden. Diese hatten einige Schottersteine aus dem Gleisbett auf unter der Brücke hindurchfahrende Pkw geworfen. Durch gute Reaktionen der Verkehrsteilnehmer kam es zu keinen Schäden. Die Tatverdächtigen wurden ihren Erziehungsberechtigten überstellt. Über die Gefahren ihres Verhaltens wurden sie entsprechend belehrt und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße
Marion Scharwatz, PHK'in
Telefon: 06321/854-4204
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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