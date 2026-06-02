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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrt unter Cannabiseinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 02.06.2026 um 12:40 Uhr wurde ein 37-Jähriger mit einem Opel in der Martin-Luther-Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde bekannt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis steht. Daher wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel einem Bekannten übergeben. Nun kommt auf den Opel-Fahrer ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Zudem wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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