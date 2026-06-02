POL-PDNW: Fahrt unter Cannabiseinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots) - ... war am 02.06.2026 um 08:30 Uhr ein 64-Jähriger unterwegs, als er in der Branchweilerhofstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Während der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass das Kleinkraftrad eine Geschwindigkeit von bis zu 50 km/h erreichen kann. Da der Mann nicht im Besitz eines Führerscheines war, wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne ...

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