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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ohne Führerschein, jedoch berauscht unterwegs...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... war am 02.06.2026 um 06:53 Uhr ein 28-Jähriger mit einem Transporter in der Spitalbachstraße in 67433 Neustadt/W. unterwegs, als er einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Während der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Mann nicht im Besitz eines Führerscheines ist und vor wenigen Tagen Cannabis konsumiert hat. Daher wurde der Fahrzeugschlüssel einem Bekannten übergeben und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Nun kommen auf diesen mehrere Verfahren zu. Zudem wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert. Außerdem muss ich der Halter des Transporters ebenfalls strafrechtlich verantworten, da dieser zuließ, dass der 28-Jährige diesen nutzte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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