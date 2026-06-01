Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PKW-Fahrer unter Cannabiseinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 01.06.2026 um 12:30 Uhr konnte ein PKW-Fahrer in der Kurt-Schumacher-Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei wurde bekannt, dass dieser unter dem Einfluss von Cannabis steht. Ein Vortest reagierte entsprechend auf die Stoffgruppe THC. Daher wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und dessen Fahrzeugschlüssel einer Bekannten übergeben. Nun kommt auf den Mann ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu, Ferner wird die Fahrerlaubnisbehörde in Kenntnis gesetzt.

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