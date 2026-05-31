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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizei zieht positive Bilanz zum Demokratiefest

Neustadt/Weinstraße (ots)

Von Freitag, 29.05.2026 bis Sonntag, 31.05.2026 veranstaltete die Stadt Neustadt an der Weinstraße, die Stiftung Hambacher Schloss gemeinsam mit der Stiftung "Orte der deutschen Demokratiegeschichte" als Kooperationspartner das Demokratiefest 2026. Während der Festtage waren Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der neue rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder, sowie viele andere Ehrengäste anwesend. Laut Veranstalter feierten insgesamt rund 12.500 Besucherinnen und Besucher. Die Veranstaltung verlief sowohl auf dem Hambacher Schloss, als auch in der Innenstadt friedlich und störungsfrei, es kam zu keinerlei sicherheitsrelevanten Vorkommnissen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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