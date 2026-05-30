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POL-PDNW: Verletzte Turmfalken gerettet

POL-PDNW: Verletzte Turmfalken gerettet
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Weisenheim am Sand (ots)

Am 30.05.2026, gegen 09:40 Uhr, wurden der Polizei Bad Dürkheim zwei junge Greifvögel auf der Laumersheimer Straße in Weisenheim am Sand gemeldet. Die beiden Jungtiere liefen zeitweise auch auf die Fahrbahn, weshalb sich zur Sicherung der Tiere und des Verkehrs neben Kräften der Feuerwehr auch Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim zu der Örtlichkeit begaben. Vor Ort befanden sich die Nestlinge bereits auf dem Gehweg, wo sie durch die ein-gesetzten Kräfte gesichert wurden. Weiterhin wurde der Verkehr entsprechend verlangsamt. Ein Verantwortlicher der Greifvogelstation Haßloch wurde informiert, kam vor Ort und nahm sich der Tiere an. Es handelte sich um zwei Turmfalken, welche aus ihrem Nest an einem Wohnhaus gefallen waren. Hierbei hatten sich die Vögel jedoch nur leicht verletzt. Diese werden nun in der Greifvogelstation aufgepäppelt, bis sie wieder in die Natur entlassen werden können.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ
Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131 4868 8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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