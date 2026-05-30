POL-PDNW: Berauscht auf E-Scooter unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 27.05.2026 um 23:10 Uhr konnte ein 31-Jähriger mit einem E-Scooter in der Winzinger Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Mann befand sich auf dem Heimweg. Während der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass dieser unter dem Einfluss von Amphetamin und Metamphetamin steht. Ferner wurde bekannt, dass die angebrachte Versicherungsplakette gestohlen ...

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