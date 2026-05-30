Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Berauscht auf E-Scooter unterwegs
Bad Dürkheim (ots)
Am Freitag, 29.05.2026 gegen 22:40 Uhr wurde eine 49-jährige Frau auf einem E-Scooter im Holzweg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle stellten die Beamten erhebliche Anzeichen eines Betäubungsmitteleinflusses bei der Fahrerin fest. Ein anschließender Vortest verlief positiv auf mehrere Stoffgruppen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und das Elektrokleinstfahrzeug wurde bis auf weiteres sichergestellt. Der Betroffenen wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322-9630
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
Dillinger, Polizeihauptkommissar
Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell