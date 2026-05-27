Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Fund herrenloser Hunde - Zwei Tiere verstorben

Freinsheim (ots)

Die Kriminalpolizei Neustadt hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe

Bereits in der Nacht auf Montag, 25.05.2026, wurden in einem Feldgebiet der Gemarkung Freinsheim fünf herrenlose Chihuahuas aufgefunden. Vier Welpen und ein erwachsenes Tier konnten gesichert und in die Obhut des Tierschutzes übergeben werden. Sie befinden sich derzeit in tierärztlicher Versorgung.

Bei einer erneuten Absuche des Gebietes mit freiwilligen Helferinnen und Helfern am Montag wurde ein Welpe tot aufgefunden. Ein weiterer aufgefundener Welpe verstarb trotz sofort eingeleiteter tierärztlicher Behandlung in einer Tierarztpraxis.

Zum aktuellen Zeitpunkt liegen den Ermittlern noch keine Erkenntnisse über die Identität des Halters oder der Halterin vor.

Grundsätzlich gilt, dass das Aussetzen von Tieren eine Straftat darstellt und großes Leid für die betroffenen Tiere verursacht.

Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich Freinsheim geben? Wer kann Angaben zur Herkunft der Hunde oder zu möglichen Hundehaltern machen? Wer vermisst seit kurzem Hunde in der Umgebung?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Neustadt unter 06321 854 - 0 oder per E-Mail an kineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

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