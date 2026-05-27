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POL-PDNW: Brennender LKW-Anhänger auf A 61 führt zu Vollsperrung

POL-PDNW: Brennender LKW-Anhänger auf A 61 führt zu Vollsperrung
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Lambsheim A 61 (ots)

Am Morgen des 27.05.26, gegen 04.45 Uhr werden die Autobahnpolizei LU-Ruchheim und die Feuerwehr über einen brennenden LKW-Anhänger auf der BAB 61 FR Süden, zwischen den Autobahnkreuzen Frankenthal und Ludwigshafen informiert. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand der LKW-Anhänger, der einer Spedition aus NRW gehört, bereits in Vollbrand auf dem Standstreifen. Für die Löscharbeiten musste die Richtungsfahrbahn Süden für zwei Stunden bis 06:45 Uhr gesperrt werden. Der LKW-Fahrer, 49 Jahre aus dem Landkreis Euskirchen, hatte ein technische Problem an seinem Anhänger während der Fahrt bemerkt, konnte seinen LKW aber noch Abkoppeln, bevor der Anhänger vollständig anfing zu brennen. Ladung waren leere Fässer. Gesamtschaden wird auf ca. 20 000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Vermutlich muss die Autobahn zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal gesperrt werden, wenn die Überreste des Anhängers geborgen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Polizeiautobahnstation Ludwigshafen-Ruchheim
PHK Andreas Hellwich
Maxdorfer Str. 85
67071 Ludwigshafen
Telefon: 06237 933-2210

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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