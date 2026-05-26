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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Flucht vor Polizei ist nur von kurzer Dauer

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 26.05.2026 um 20:50 Uhr konnte durch eine Streifenbesatzung ein 29-Jähriger mit einem Pedelec in deutlichen Schlangenlinien fahrend in der Manfred-Vetter-Straße in 67433 Neustadt/W. telefonierend festgestellt werden. Der Mann sollte daher einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, flüchtete jedoch durch die Innenstadt bis zur Fröbelstraße, wo er durch in einer Kurve zu Sturz kam. Während der Kontrolle konnte der Grund der Flucht schnell gefunden werden, da der aus Neustadt/W. stammende Radfahrer angab, dass er in den vergangenen Tagen Kokain, Amfetamin, Subutex, sowie weitere Medikamente eingenommen hat. Das Pedelec wurde sichergestellt und dem Neustadter eine Blutprobe entnommen. Durch den Sturz verletzte sich dieser nicht. Nun kommen auf den Mann mehrere Verfahren zu. Ferner wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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