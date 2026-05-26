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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kontrollstelle - Berauscht am Mittag

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 26.05.2026 im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 13:30 Uhr wurde durch Beamte der Polizei Neustadt/W. einer Kontrollstelle in der Landauer Straße in 67435 Neustadt/W. eingerichtet. Hierbei konnte ein 36-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Bellheim mit einem Hyundai einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei wurde bekannt, dass der Mann unter dem Einfluss von Cannabis steht. Ein entsprechender Vortest reagierte hierzu positiv auf die Stoffgruppe THC, weshalb dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und dessen Fahrzeugschlüssel einer Bekannten übergeben wurde. Nun kommt auf den 36-Jährigen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Zudem wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert. Bei den Kontrollen der circa 20 weiteren Fahrzeugführern konnten keine Verstöße erkannt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadtpolizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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