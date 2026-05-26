Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen in der Friedelsheimer Straße
Wachenheim (ots)
Am Dienstagmittag führten Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim zwischen 12:30 Uhr und 13:15 Uhr Geschwindigkeitskontrollen in der Friedelheimer Straße in Wachenheim durch. Während des Kontrollzeitraums wurden bei mäßigem Verkehrsaufkommen insgesamt 11 Geschwindigkeitsverstöße geahndet. Das schnellste gemessene Fahrzeug war bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h mit 53 km/h unterwegs.
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67098 Bad Dürkheim
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