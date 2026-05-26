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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen in der Friedelsheimer Straße

Wachenheim (ots)

Am Dienstagmittag führten Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim zwischen 12:30 Uhr und 13:15 Uhr Geschwindigkeitskontrollen in der Friedelheimer Straße in Wachenheim durch. Während des Kontrollzeitraums wurden bei mäßigem Verkehrsaufkommen insgesamt 11 Geschwindigkeitsverstöße geahndet. Das schnellste gemessene Fahrzeug war bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h mit 53 km/h unterwegs.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Thomas Wymar, PHK

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 2702
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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