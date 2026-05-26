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POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer
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Grünstadt (ots)

Leichte Verletzungen trug ein 37 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Unfall im Kreuzerweg davon. Der Mann befuhr am Samstag (23.05.26) gegen 15:10 Uhr die Straße in Richtung Vorstadt, als eine 46 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw an der Kreuzung "Südring" kreuzte. Es kam zur Kollision bei der der 37-Jährige zu Boden ging. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1800 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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