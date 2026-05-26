POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Neustadt/Weinstraße - OT Lachen-Speyerdorf (ots) - Am 25.05.2026 um 19:10 Uhr wurde ein 16-Jähriger aus Neustadt/W. in der Flugplatzstraße in 67435 Neustadt/W. mit seinem Kleinkraftrad einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der junge Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis steht. Daher wurde diesem im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel einer ...

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