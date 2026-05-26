Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt mit knapp zwei Promille

Freinsheim (ots)

Erheblich alkoholisiert war eine 53 Jahre alte Fahrzeugführerin am Montagabend in Freinsheim unterwegs. Zunächst hatte ein aufmerksamer Zeuge gegen 19:40 Uhr gemeldet, dass er sich in der Dackenheimer Straße hinter einem VW Golf befindet, der deutliche Schlangenlinien fährt. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Bad Dürkheim konnte die Fahrerin kurze Zeit später auf der K2 in Richtung Dackenheim stoppen und eine Verkehrskontrolle durchführen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten schnell fest, dass die 53-jährige deutlich nach Alkohol roch. Ein daraufhin freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,97 Promille, weshalb der Frau im Nachgang eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem wurde ihr Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

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