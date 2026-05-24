PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit flüchtigem alkoholisiertem Fahrer

Grünstadt (ots)

Am Sonntag, den 24.05.2026 gegen 03:50 Uhr kam es in der Kirchheimer Straße in 67269 Grünstadt zu einem Verkehrsunfall mit einem geparkten Pkw. Durch eine Zeugin konnte beobachtet werden, wie der 30-jährige Autofahrer, welcher zuvor in einer Gaststätte zu Gast gewesen war und dort Alkohol konsumiert hatte, in sein Fahrzeug stieg, losfuhr und ein am Fahrbahnrand geparktes Auto streifte. Der Autofahrer kam seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nach und fuhr weiter ohne den Vorfall der Polizei zu melden. An der Wohnanschrift konnte der Fahrer und das beschriebene Unfallfahrzeug angetroffen werden. Am Fahrzeug konnten frische Unfallspuren festgestellt werden. Aufgrund der vorliegenden Anzeichen auf Alkoholeinfluss wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der Führerschein wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Palloks, PKin

Telefon: 06359-9312-0
E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 24.05.2026 – 08:14

    POL-PDNW: Bad Dürkheim - Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

    Bad Dürkheim (ots) - Am Samstag, den 23.05.2026, wurde der Polizeiinspektion Bad Dürkheim gegen 13:45 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Personenkraftwagen und einem Motorradfahrer auf der Bundesstraße 37 im Ortsteil Hausen in Bad Dürkheim gemeldet. Es konnte vor Ort ermittelt werden, dass es zu einem Auffahrunfall kam. Infolge dessen stürzte der 72-jährige ...

    mehr
  • 24.05.2026 – 07:49

    POL-PDNW: Bad Dürkheim - Zeugen gesucht: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

    Bad Dürkheim (ots) - Nach Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien auf dem Gelände der Rhei-Neckar-Verkehr GmbH in Bad Dürkheim in der Nacht vom Sonntag, den 24.05.2026, im Zeitraum von 00:00 Uhr bis 04:00 Uhr, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Unbekannte haben dort im zuvor genannten Zeitraum Farbschmierereien an Straßenbahnen verursacht. Die Polizei Bad ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren