Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit flüchtigem alkoholisiertem Fahrer

Grünstadt (ots)

Am Sonntag, den 24.05.2026 gegen 03:50 Uhr kam es in der Kirchheimer Straße in 67269 Grünstadt zu einem Verkehrsunfall mit einem geparkten Pkw. Durch eine Zeugin konnte beobachtet werden, wie der 30-jährige Autofahrer, welcher zuvor in einer Gaststätte zu Gast gewesen war und dort Alkohol konsumiert hatte, in sein Fahrzeug stieg, losfuhr und ein am Fahrbahnrand geparktes Auto streifte. Der Autofahrer kam seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nach und fuhr weiter ohne den Vorfall der Polizei zu melden. An der Wohnanschrift konnte der Fahrer und das beschriebene Unfallfahrzeug angetroffen werden. Am Fahrzeug konnten frische Unfallspuren festgestellt werden. Aufgrund der vorliegenden Anzeichen auf Alkoholeinfluss wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der Führerschein wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

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