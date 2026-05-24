POL-PDNW: Kontrolle im Elmsteiner Tal

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 22.05.2026 im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 19:45 Uhr stellte ein 26-Jähriger seinen BMW X 5 auf einem Parkplatz an einem Spielplatz in der Robert-Stolz-Straße ab in 67433 Neustadt/W. ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass der PKW an der linken Fahrzeugseite zerkratzt war. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Die Polizei Neustadt/W. ...

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