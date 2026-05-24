Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Kontrolle im Elmsteiner Tal
Elmstein/ Pfalz (ots)
Am 23.05.2026 im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 17:15 Uhr wurde der das Durchfahrtsverbot für Motorräder auf der Landesstraße 499 durch die Polizei Neustadt/W. kontrolliert. In dem besagten Zeitraum konnten 15 Verkehrsteilnehmer festgestellt werden, welche diesen Abschnitt verbotswidrig befuhren und ein Bußgeld bezahlen mussten.
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