Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Alkoholisiert ein Mofa geführt

Haßloch (ots)

Am späten Abend des 22.05.2026 wurde ein Fahrzeugführer eines Mofas in der Heinrich-Brauch-Str. in 67454 Haßloch einer Verkehrskontrolle unterzogen. Grund hierfür war die unsichere Fahrweise des Mofafahrers. Während der Verkehrskontrolle konnte bei dem 66 Jahre alten Mann deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Außerdem wies dieser während der Kontrolle der Verkehrstüchtigkeit einen unsicheren Stand und eine verwaschene Aussprache auf. Ein Atemalkoholtest konnte der 66-Jährige nicht durchführen, weshalb bei diesem eine Blutprobe angeordnet und auf hiesiger Dienststelle entnommen wurde. Der Fahrzeugschlüssel wurde präventiv sichergestellt. Nun muss sich der 66 Jahre alte Fahrer in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

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