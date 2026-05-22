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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht in Duttweiler

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein Linienbus befuhr am Donnerstag (21.05.2026), kurz nach 18.00 Uhr, die Duttweilerer Straße in Neustadt an der Weinstraße in Fahrtrichtung Neustadt-Geinsheim. Verkehrsbedingt musste der Linienbus hinter einem geparkten Fahrzeug anhalten, um einen entgegenkommenden Pkw mit Anhänger durchzulassen. Dieser Pkw streifte hierbei den Linienbus, so dass Sachschaden entstand. Der Pkw flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle. Wer Hinweise auf den Pkw mit Anhänger machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Neustadt an der Weinstraße unter Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße
Marion Scharwatz, PHK'in
Telefon: 06321/854-4204
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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