Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Unfall mit verletzter Radfahrerin
Neustadt/Weinstraße (ots)
Am Donnerstag (21.05.2026), gg. 16.30 h, befuhr eine 51jährige Pedelec-Fahrerin die Mußbacher Landstraße in Richtung Innenstadt. Ein 35jähriger Audi-Fahrer missachtete beim Einfahren auf die Straße von einem Grundstück die Vorfahrt der Pedelec-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Pedelec-Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt und wurde durch den verständigten Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht.
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