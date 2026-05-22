Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Tatverdächtiger nach Diebstahl in Untersuchungshaft

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Donnerstag (21.05.2026), gg. 16.30 h, wurde der Polizei in Neustadt an der Weinstraße zunächst der Diebstahl eines auffälligen roten Pedelecs in der Konrad-Adenauer-Straße gemeldet. Im Zuge der unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte durch eine Funkstreife eine bereits durch vorherige Einsätze bekannte Person auf diesem roten Pedelec gesichtet werden. Der Tatverdächtige versuchte noch zu flüchten, konnte jedoch durch die nacheilenden Polizeibeamten eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Da der 28jährige Beschuldigte unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige noch am Abend beim Amtsgericht vorgeführt und kam in Untersuchungshaft.

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