Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt

Bad Dürkheim (ots)

Am Donnerstag, 21.05.2026 gegen 20:15 Uhr wurde ein 69-jähriger Fahrer eines Mercedes in der Weinstraße Nord in Bad Dürkheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten die Beamten Atemalkoholgeruch bei dem Fahrer feststellen. Ein anschließender Vortest ergab einen Wert von fast 0,7 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Dem Mann droht nun ein Bußgeld in Höhe von 500EUR sowie ein einmonatiges Fahrverbot und 2 Punkte im Fahreignungsregister.

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