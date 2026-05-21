Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Abend des Dienstags (20.05.2026), gg. 21.20 h, kam es in der Winzinger Straße in Neustadt an der Weinstraße zur Kollision zwischen einem Pkw und einem Radfahrer, wodurch der Radfahrer zur Sturz kam und verletzt wurde. Die Fahrerin eines Citroen befuhr die Winzinger Straße in Richtung der Spitalbachstraße. Sie war im Begriff einen in gleicher Richtung fahrenden Radfahrer zu überholen, als dieser nach links abbog. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde hierbei verletzt und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Es bestand keine Lebensgefahr.

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