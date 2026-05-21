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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Abend des Dienstags (20.05.2026), gg. 21.20 h, kam es in der Winzinger Straße in Neustadt an der Weinstraße zur Kollision zwischen einem Pkw und einem Radfahrer, wodurch der Radfahrer zur Sturz kam und verletzt wurde. Die Fahrerin eines Citroen befuhr die Winzinger Straße in Richtung der Spitalbachstraße. Sie war im Begriff einen in gleicher Richtung fahrenden Radfahrer zu überholen, als dieser nach links abbog. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde hierbei verletzt und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Es bestand keine Lebensgefahr.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße
Marion Scharwatz, PHK'in
Telefon: 06321/854-4204
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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  • 21.05.2026 – 09:15

    POL-PDNW: Mehrere Pkw zerkratzt

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Durch bislang unbekannte Täter wurden am Dienstag (20.05.2026), im Zeitraum zwischen 16.00 Uhr und 16.50 h mehrere geparkte Fahrzeuge in der Richard-Wagner-Straße in Neustadt an der Weinstraße zerkratzt. Bislang wurden 11 beschädigte Pkw festgestellt. An allen Fahrzeugen wurde die Fahrzeugseite zerkratzt. Hinweise auf den oder die Täter liegen zur Zeit nicht vor. Geschädigte und Personen, die Hinweise auf tatverdächtige Personen geben ...

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