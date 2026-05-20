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POL-PDNW: Verdacht Diebstahl eines Pedelecs - Eigentümersuche

POL-PDNW: Verdacht Diebstahl eines Pedelecs - Eigentümersuche
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Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 20.05.2026 um 00:30 Uhr wurde ein 28-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Maikammer in der Exterstraße in 67433 Neustadt/W. mit einem hochwertigen Pedelec einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnte ermittelt werden, dass das geführte Pedelec durch den Mann entwendet wurde. Einen Eigentumsnachweis konnte dieser nicht vorlegen. Laut eigenen Angaben hätte dieser dieses im Ortsbereich von 67487 Sankt Martin entwendet. Nun sucht die Polizei Neustadt/ Weinstraße den rechtmäßigen Eigentümer des Pedelecs. Bei dem Pedelec handelt es sich um das Modell Stereo SL HPC mit einer auffallenden türkis-orangefarbenen Lackierung der Marke CUBE.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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