Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt

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Bockenheim an der Weinstraße (ots)

Über 1,5 Promille zeigte das Atemalkoholmessgerät an, nachdem ein 57 Jahre alter Autofahrer bei einer Kontrolle hineingepustet hatte. Der Mann wurde gestern (18.05.26) gegen 21:40 Uhr von der Polizei angehalten. Aufgrund des Atemalkoholwertes wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Deren Untersuchungsergebnis ist für das Strafverfahren nach § 316 StGB - Trunkenheit im Verkehr - maßgeblich. Der Führerschein des 57-Jährigen wurde sichergestellt.

Die Gefahren durch Alkohol, Medikamente oder Drogen im Straßenverkehr werden häufig unterschätzt. Nicht nur für Autofahrer, sondern auch für Zweiradfahrer und Menschen, die zu Fuß gehen, steigt das Unfallrisiko bereits unter geringem Einfluss legaler und/oder illegaler berauschender Mittel. Die Hör- und Sehfähigkeit werden beeinträchtigt, Koordinations- und Reaktionsvermögen lassen nach, Distanzen und Geschwindigkeiten werden falsch eingeschätzt. Menschen die unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen handeln weniger gefahrenbewusst und sind nicht mehr in der Lage vor allem rechtzeitig zu reagieren.

Daher:

- Wenn Sie am Straßenverkehr teilnehmen verzichten Sie vorher und währenddessen auf berauschende Mittel. - Nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel oder Taxen, wenn sie bereits konsumiert haben. - Bestimmen Sie im Freundes,- oder Bekanntenkreis gemeinsam eine Person die nüchtern bleibt. - Fahren Sie in keinem Fall mit, wenn der Fahrer nicht mehr fahrtüchtig ist. - Verleiten Sie Fahrzeugführer nie zur Einnahme von Alkohol, Drogen und/oder Medikamenten.

Bleiben Sie selbst Vorbild für Andere!

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