Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nächtliche Fahrt beendet

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Martin-Luther-Straße in 67433 Neustadt/w. wurde am 19.05.2026 um 01:10 Uhr ein 19-jähriger Ludwigshafener mit seinem Volkswagen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da bei dem jungen Fahrer Auffälligkeiten festgestellt wurden, welche bei den eingesetzten Beamten den Verdacht erweckte, dass dieser unter Einfluss von Betäubungsmitteln steht, wurde diesem ein Vortest angeboten. Da dieser jedoch diesen Vortest nicht durchführen konnte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Zudem wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

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