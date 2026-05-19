Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ausflug an Tankstelle endet mit Blutentnahme

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 19.05.2026 um 01:00 Uhr wurde ein 29-Jähriger mit seinem BMW an einer Tankstelle in der Mußbacher Landstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten bei dem Fahrer Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Da dieser in einen Vortest nicht einwilligte, wurde diesem letztlich eine Blutprobe entnommen und dessen Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Nun wird das Ergebnis der Blutprobe zeigen, ob sich der 29-Jährige in Verfahren entsprechend verantworten muss.

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