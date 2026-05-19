PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ausflug an Tankstelle endet mit Blutentnahme

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 19.05.2026 um 01:00 Uhr wurde ein 29-Jähriger mit seinem BMW an einer Tankstelle in der Mußbacher Landstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten bei dem Fahrer Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Da dieser in einen Vortest nicht einwilligte, wurde diesem letztlich eine Blutprobe entnommen und dessen Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Nun wird das Ergebnis der Blutprobe zeigen, ob sich der 29-Jährige in Verfahren entsprechend verantworten muss.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 18.05.2026 – 13:08

    POL-PDNW: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am Mittwoch, den 13.05.2026, gegen 12.30 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Weinstraße Süd in Bad Dürkheim. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich über die Wohnungstür gewaltsam Zutritt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der aus der Wohnung entwendete Tresor von vermutlich 3 Personen mithilfe eines Kinderwagens abtransportiert. Wer hat die Tat beobachtet ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 10:30

    POL-PDNW: Kontrolle des Durchfahrtsverbotes im Elmsteiner Tal

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am Wochenende des 16./17.05.2026 wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße das Durchfahrtsverbot für Motorräder auf der L 499 zwischen Johanniskreuz und Frankeneck (Elmsteiner Tal) überwacht. Insgesamt wurden über das Wochenende 12 Verstöße festgestellt. Auch zukünftig werden durch die Polizei in Neustadt ...

    mehr
  • 17.05.2026 – 10:48

    POL-PDNW: Fundsache aus Schwimmbad entwendet

    Bad Dürkheim (ots) - Am 16.05.2026, gegen 19:00 Uhr, wurden Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim zum Salinarium gerufen, nachdem ein Mann mit einer fremden Jeans herumgelaufen war. Der Mann führte zudem den Geldbeutel des anderen Gastes bei sich, verweigerte jedoch die Herausgabe der Gegenstände. Bei der anschließenden Sachverhaltsaufnahme wurde der Geldbeutel in der Jackentasche des alkoholisierten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren