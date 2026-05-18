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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Mittwoch, den 13.05.2026, gegen 12.30 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Weinstraße Süd in Bad Dürkheim. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich über die Wohnungstür gewaltsam Zutritt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der aus der Wohnung entwendete Tresor von vermutlich 3 Personen mithilfe eines Kinderwagens abtransportiert.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu den Tätern geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Neustadt unter der Telefonnummer 06321 - 854-0 oder per E-Mail an kineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Neustadt/Weinstraße
Baßler, KHK`in
Telefon: 06321-854-0
E-Mail: kineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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